Греция намерена играть роль энергетического хаба для балканских стран

БЕЛГРАД, 16 февраля. /ТАСС/. Греция намерена стать энергетическим узлом для всего Балканского полуострова, а также связующим энергозвеном между Африкой и Европой. Об этом в среду заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции во время своего визита в Сербию.

"Мы должны максимизировать энергетическую стабильность и у нас на Балканах, и по всей Европе, поэтому мы хотим стать энергетическим узлом, предложить различные возможности, то есть диверсификацию энергии. Газовый интерконнектор между Сербией и Болгарией скоро будет завершен, и Греция намерена в скором времени закончить терминал для сжиженного природного газа в порту Александруполис. Это то, что интересует не только Грецию, но и всю Юго-Восточную Европу, особенно Болгарию, Сербию и другие страны Балканского полуострова. Греция важна и для электроэнергии, и для связи Европы и Африки с помощью Египта, мы будем соединены через Египет с Грецией, Кипром и Израилем", - заявил премьер-министр.

1 февраля состоялась церемония начала строительства газового интерконнектора между Болгарией и Сербией. Как заявила на церемонии премьер-министр Ана Брнабич, он позволит Сербии "принимать сжиженный газ из Греции, газ из Азербайджана и из любых других источников". Ожидается, что газовый интерконнектор между Болгарией и Сербией будет готов к октябрю 2023 года. Общая стоимость проекта составляет €85,5 млн, из которых €25 млн - кредит Европейского инвестиционного банка, €49,6 млн - безвозвратная помощь фондов ЕС, а €10,3 млн выделено из бюджета Сербии, €600 тыс. компанией "Сербиягаз", мощность интерконнектора составит 1,8 млрд куб. м в год.

С 1 января 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Длина участка, пролегающего по территории Сербии, составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. м в год.