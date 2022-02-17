В Марокко выделят более $1 млрд на поддержку сельского хозяйства на фоне дефицита осадков

РАБАТ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Марокко выделят 10 млрд дирхамов (свыше $1 млрд) на поддержку сельскохозяйственного сектора в условиях острого дефицита осадков. Об этом решении было объявлено после состоявшейся в среду во дворце в Бузнике (близ Рабата) встречи короля Мухаммеда VI с премьер-министром Азизом Ахеннушем и министром сельского хозяйства, рыболовства, развития сельской местности, лесов и водных ресурсов Мухаммедом Садики.

"Среднее количество осадков по стране на данный момент достигло 75 мм, что на 64% меньше, чем в обычный сезон. Такая климатическая и водная обстановка отрицательно влияет на ход сельскохозяйственной кампании, особенно на состояние озимых [культур] и пастбищ", - сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press (MAP).

Мухаммед VI в сложившейся ситуации подчеркнул "необходимость принятия правительством всех необходимых срочных мер для борьбы с воздействием дефицита дождей на сельскохозяйственный сектор".

Во исполнение указаний монарха правительство разработало программу, направленную на смягчение последствий дефицита дождей, уменьшение его воздействия на сельскохозяйственную деятельность и оказание помощи фермерам и животноводам. Общий финансовый пакет программы оценивается в 10 млрд дирхамов (свыше $1 млрд).