"Известия": в АРБ уверены, что банки без проблем смогут контролировать оборот криптовалют

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян считает, что российские банки смогут без технических проблем организовать контроль за оборотом криптовалют. В Банке России же отмечают значительные риски в концепции, представленной Минфином, сообщает в четверг газета "Известия".

Как заявил изданию Тосунян, российские банки смогут контролировать трансакции цифровых валют, при этом ни с конвертацией, ни с расчетами, ни с другими функциями проблем возникнуть не должно. Он также предположил, что биржа сможет участвовать в этом процессе, определяя котировки, спрос и предложение.

Тосунян также отметил, что расходы на внедрение новой системы для осуществления контроля банки смогут компенсировать за счет комиссий для держателей криптовалют, и в первую очередь за это возьмутся крупнейшие участники рынка, на что у них может уйти несколько месяцев.

Однако, как сообщили "Известиям" в Банке России, концепция Минфина влечет за собой значительные риски. Например, вовлечение криптовалют в оборот финансового сектора может спровоцировать отток средств с депозитов в цифровые валюты, а также их использование в качестве залога для кредитования.

По мнению ЦБ, этот актив способен полностью обесцениться, а также возможно появление параллельной финансовой системы, которая не будет подчиняться правилам для банков. Кроме того, как констатировали в регуляторе, у большинства цифровых валют нет эмитента, поэтому риски инвесторов будут перекладываться на российские финансовые организации, и в том числе на граждан. В ЦБ также увидели вероятность того, что деньги граждан будут направляться в криптовалюты на обслуживание нелегальной деятельности, а не в национальную экономику.

Дискуссия о криптовалютах в России

Ранее правительство РФ утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов.

Заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил Министерству финансов РФ совместно с Банком России до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.

В январе Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе отмечалось, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Центробанк предлагал ввести запрет на организацию выпуска или обращения криптовалюты на территории России, установить ответственность за его нарушение.

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.

Президент РФ Владимир Путин в конце января призвал правительство страны и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.