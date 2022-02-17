"Известия": РСПП предлагает выделить молодежи стартовый пенсионный капитал

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил выделить молодым людям стартовый капитал в размере 10 тыс. рублей в добровольной пенсионной системе. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на подготовленный организацией документ "Об инициативах по развитию пенсионного рынка".

По данным издания, в РСПП считают, что государству следует начислить молодым людям по 10 тыс. рублей для формирования стартового капитала у трудоустроенного молодого поколения в добровольной пенсионной системе. Предполагается, что такой взнос будет мотивировать молодое поколение к пенсионным отчислениям. Как пояснили в союзе, данное предложение возникло в связи тем, что многие молодые люди остались без накоплений в обязательном пенсионном страховании (ОПС) из-за моратория 2014 года.

"Молодые люди не откладывают на будущую пенсию, поэтому перед нами стоит задача стимулировать их. Мотивировать планируется за счет софинансирования и стартового капитала в добровольной системе. И 10 тыс. рублей кажется в этом смысле разумной суммой, которая и отвечает задаче по стимулированию, и не провоцирует огромных трат бюджета", - пояснил изданию председатель комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию, президент СРО НАПФ Сергей Беляков. Как он уточнил, в заседаниях комитета по данному вопросу принимали участие представители Минфина, Банка России, Минтруда, ПФР и других ведомств. По его словам, в целом инициатива была одобрена, обсуждается только сумма.

"Сейчас мы отправили нашу позицию в правительство, законодателям, ЦБ, в ведомства и будем всячески стремиться оформить ее в качестве законодательных инициатив", - отметил Беляков.

С 2014 года накопительная пенсия не формируется, на ее формирование введен мораторий, а отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма введена до 2023 года включительно. В настоящее время ПФР продолжает выплачивать накопительную пенсию гражданам, у которых она была сформирована до 2014 года.