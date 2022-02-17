Крупнейшую угольную электростанцию Австралии закроют на семь лет раньше срока

СИДНЕЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая в Австралии угольная электростанция будет закрыта в 2025 году, на семь лет раньше запланированного срока из-за снижающейся рентабельности на фоне развития экологически чистых источников энергии. Об этом сообщается в заявлении ее владельца, энергосетевой компании Origin Energy, обнародованном в четверг.

В документе отмечается, что решение о досрочном выводе из эксплуатации самой крупной в стране угольной электростанции Eraring "отражает быстро меняющиеся условия на национальном рынке электроэнергии, которые ставят под сомнение жизнеспособность традиционных электростанций". "Сегодня Origin направила национальному оператору энергетического рынка уведомление о выводе из эксплуатации [угольной] электростанции Eraring в августе 2025 года, <…> поскольку мы переходим к более чистым источникам энергии. Реальность такова, что экономика угольных электростанций подвергается растущему давлению из-за притока чистой и дешевой энергии, полученной на солнечных и ветровых станциях", - указал в своем заявлении генеральный директор Origin Energy Фрэнк Калабрия.

В энергосетевой компании пояснили, что после демонтажа оборудования площадка электростанции Eraring будет использована для создания крупного генерирующего узла и аккумуляторной батареи мощностью до 700 МВт. Как ожидается, на вывод станции из эксплуатации, демонтаж оборудования и очистку площадки компания потратит порядка 240 млн австралийских долларов ($170,9 млн).

В правительстве Австралии к решению Origin Energy отнеслись без оптимизма, посчитав, что закрытие Eraring, вырабатывающей порядка 20% всего объема электроэнергии штата Новый Южный Уэльс, окажет негативное влияние на надежность энергосистемы региона. "Закрытие [электростанции] до запуска аналогичного по объему вырабатываемой энергии производства ставит под угрозу доступность и надежность энергосистемы региона", - заявил в четверг министр энергетики и сокращения выбросов Ангус Тэйлор. Он также отметил, что на время перехода страны на экологически чистую энергию угольные, газовые станции и гидроэлектростанции имеют решающее значение для обеспечения бесперебойных поставок энергии в периоды, "когда не дует ветер и не светит солнце".

Eraring - угольная электростанция мощностью 2 880 МВт, расположенная на берегу озера Маккуори, в 130 км к северу от Сиднея. Она состоит из четырех блоков, запущенных в строй в 1984 году. Ранее планировалось, что ее владелец Origin Energy выведет станцию из эксплуатации к моменту завершения сроков ее эксплуатации в 2032 году.