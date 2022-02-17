Huawei в ответ на обыски в офисах в Индии заверила в готовности сотрудничать с властями

ШАНХАЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Китайская компания Huawei в ответ на обыски в своих представительствах в Индии заверила, что не нарушает местные законы и готова сотрудничать с властями. Об этом сообщили в четверг корреспондент ТАСС в пресс-службе базирующейся в городе Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун) компании.

"Мы были проинформированы о визите сотрудников налогового департамента в наш офис, а также об их встрече с некоторыми сотрудниками. Компания Huawei уверена в том, что ее деятельность в Индии строго соответствует всем законам и нормативным актам. Мы обратимся в соответствующие государственные ведомства за дополнительной информацией и будем полностью сотрудничать в соответствии с правилами и положениями, а также следовать установленной процедуре", - отметили в компании.

Налоговый департамент Индии, сообщило в среду агентство ПТИ, провел обыски в представительствах Huawei в Нью-Дели, а также в городах Гуруграм и Бангалор в рамках дела об уклонении от уплаты налогов. Налоговики вели поиск финансовой отчетности, а также документов, касающихся операций китайской компании в Индии.

Обыски были проведены в представительствах Huawei на следующий день после того, как индийское министерство информации и по вопросам вещания 14 февраля запретило 54 разработанных в Китае мобильных приложения, расценив их как угрозу национальной безопасности и конфиденциальности пользователей.