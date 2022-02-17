Депутат заявил, что ПСБ готов сотрудничать с единороссами в работе над законопроектами

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Председатель Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков в ходе состоявшейся в среду встречи с депутатами Госдумы от фракции "Единая Россия" выразил готовность сотрудничать с ними через своих экспертов, в том числе в рамках рабочей группы по анализу законопроектов по тематике обороны и безопасности. Об этом ТАСС сообщил замруководителя думских единороссов Адальби Шхагошев.

"[Фрадков] сказал, что готов сотрудничать через своих банковских экспертов с фракцией "Единая Россия", потому что мы на площадке партии создали рабочую группу по анализу на начальной стадии законопроектов по направлению обороны и безопасности", - сказал депутат.

Он напомнил, что "перед банком три года назад была поставлена амбициозная задача - стать опорным банком оборонно-промышленного комплекса". "Они стали опорным банком, и сегодня уже можно говорить о том, что они сопровождают более 70% всего гособоронзаказа", - отметил депутат, добавив, что банк активно способствует "диверсификации оборонки".

Замглавы фракции уточнил, что речь идет о кредитовании проектов по созданию авиационной гражданской техники, медицинского оборудования и оборудования для нефтяных и газовых кампаний, причем производство идет на оборонных предприятиях.