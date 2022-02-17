Казахстан предоставит РФ расчеты по возможной газификации северных регионов в этом году

НУР-СУЛТАН, 17 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана предоставит в первом квартале этого года российской стороне расчеты, касающиеся возможного участия РФ в газификации северных и восточных регионов республики. Об этом сообщил журналистам в среду вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов.

"Министерство энергетики вело переговоры с "Газпромом". "Газпром" в свою очередь предложил посчитать, какие объемы нужны для газификации северных и восточных регионов. В акиматы (местные администрации - прим. ТАСС) данный запрос направлен, сейчас акиматы формируют заявку, какие у них планы по подключению населения, частного сектора, промышленности, какие предприятия готовы перейти на газ", - сказал Нурмаганбетов, отвечая на вопрос ТАСС о возможном участии РФ в газификации северных и восточных регионов Казахстана.

По его словам, полные расчеты будут готовы в первом квартале текущего года. "Эти вопросы в первом квартале должны завершиться. Министерство энергетики сможет ответить на вопросы: какие объемы газа нужны, как его доставить, соответственно, как строить инфраструктуру, в какие сроки этот проект может быть реализован - это вопрос финансирования, стоимости", - пояснил вице-министр. Он уточнил, что решение об инфраструктуре возможных поставок газа пока не принято.

18 ноября 2021 года экс-министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил журналистам, что Казахстан и РФ договорились начать переговоры, которые коснутся технических и коммерческих параметров возможного проекта газификации северных и восточных регионов Казахстана. Ранее он рассказал, что власти Казахстана рассматривают два варианта газификации городов на севере и востоке страны, один из них предполагает строительство магистральных газопроводов из России, второй - продолжение казахстанского магистрального газопровода "Сарыарка". Тогда планировалось, что до конца 2021 года "Газпром" и "Казтрансгаз" проведут расчеты по газификации северных и восточных регионов и будет выработан приемлемый вариант.