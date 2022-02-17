В Южной Корее дефицит бюджета в 2021 году составил $25 млрд

СЕУЛ, 17 февраля. /ТАСС/. Дефицит бюджета в Республике Корея в 2021 году составил 30 трлн вон ($25 млрд). Как сообщило в четверг министерство планирования и финансов страны, этот показатель оказался в три раза меньше, чем изначально прогнозировало правительство.

Это связано главным образом с увеличением налоговых поступлений и ростом прибыли от деятельности государственного пенсионного фонда. По предварительным данным министерства, в прошлом году собрано в виде налогов 344,1 трлн вон ($287,3 млрд). В 2021 финансовом году общие поступления в бюджет, включая налоги, составили 570 трлн вон ($476 млрд).

Окончательные данные за прошлый год планируется опубликовать в апреле. Ожидается, что из-за высоких правительственных расходов, включая дополнительные бюджеты на борьбу с пандемией, государственный долг составит 1,075 квадриллионов вон ($900 млрд), а отношение госдолга к ВВП достигнет рекордно высокого уровня в 50,1%. Прогнозируется также, что в текущем году дефицит бюджета составит 68,1 трлн вон ($56,1 млрд).