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Россия достигла шестилетнего минимума энергоемкости ВВП по итогам 2020 года

При этом темпы снижения энергоемкости, характеризующей степень ответственности расходования энергетических ресурсов, замедляются, следует из доклада Минэкономразвития

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия по итогам 2020 года достигла шестилетнего минимума энергоемкости внутреннего валового продукта. По сравнению с 2015 годом данный показатель, определяемый как объем потребления энергоресурсов по отношению к ВВП, снизился на 2,9%, следует из государственного доклада "О состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации в 2020 году", опубликованном на сайте Минэкономразвития России.

"В 2020 г. потребление первичной энергии в России сократилось на 27 млн т. у. т. (тонн условного топлива - прим. ТАСС). Основной причиной его снижения стало падение экономической активности, связанное с пандемией, за счет которой потребление сократилось на 25,2 млн т. у. т. Энергоемкость ВВП Российской Федерации в 2020 году составила 9,32 т. у. т. / млн руб. в ценах 2016 года. По сравнению с 2019 годом показатель 2020 года ниже на 0,2 %, по сравнению с 2015 годом - на 2,9 %", - говорится в исследовании.

При этом темпы снижения энергоемкости, характеризующей степень ответственности расходования энергетических ресурсов, замедляются, следует из доклада. Так, в 2018 году данный показатель сократился на 1,4% в годовом выражении, в 2019 году - на 3%.

Кроме того, пока еще сохраняется разрыв в уровне энергоемкости ВВП РФ и ведущих стран мира, рассказал ТАСС замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, комментируя данные доклада. "Движение мировой экономики к углеродной нейтральности требует снижения энергоемкости глобального ВВП в 2020-2030 гг. в среднем на 4,2% в год. При этом среднегодовые темпы снижения энергоемкости ВВП России в 2015-2020 гг. составили 0,6%, тогда как в мире в целом - 1,6%", - сообщил Торосов через пресс-службу.

Он также напомнил, что на сегодняшний день в 81 регионе РФ приняты программы повышения энергоэффективности, что должно стимулировать рост ответственного расходования энергоресурсов.

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