Чистая прибыль "Медси" по МСФО за 2021 год выросла на 7,7%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Скорректированная чистая прибыль федеральной сети частных клиник "Медси" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2021 года увеличилась на 7,7% по сравнению с предыдущим годом - до 3,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении группы компаний.

Консолидированная выручка группы выросла в годовом исчислении на 20,2% - до 30,1 млрд руб. Рост выручки в "Медси" связывают с увеличением загрузки медицинских центров, сохраняющимся спросом на связанные с COVID-19 услуги, открытием новых клиник в Москве, Московской области и регионах России, развитием телемедицины, оказанием медицинской помощи на дому, а также запуском собственной лабораторной сети. Скорректированный показатель OIBDA "Медси" возрос на 5,3% - до 7,3 млрд руб.

Загрузка амбулаторий и стационаров компании в 2021 году увеличилась на 14% пунктов по сравнению с годом ранее - до 55% и 83% соответственно. Количество госпитализаций составило 57 тыс. Ведущими направлениями стали онкология, стационарное лечение COVID-19, хирургия и травматология. Количество посещений в сутки увеличилось за год на 29% - до 27,8 тыс., число уникальных пациентов (те, кто хотя бы раз пользовался услугами медсети в определенный период - прим. ТАСС) возросло на 26,3% - до 1,1 млн., сообщили в "Медси".

Количество оказанных услуг в сутки увеличилось на 36% за год - до 58 тыс. Наибольший спрос и рост выручки демонстрировали услуги по лабораторной и инструментальной диагностике. Средний чек услуг снизился на 7% - до 3 тыс. руб. Динамика среднего чека обусловлена снижением среднего чека по стационарному лечению, объяснили в компании.

Общая площадь активов "Медси" по итогам 2021 года составила 279,2 тыс. кв. м. Прирост площадей составил 63,5 тыс. кв. м (или +29,4%), включая площадь многофункционального медицинского центра "Мичуринский" и площадь приобретенных клиник Национальной медицинской сети в Уфе и Волгограде (56 тыс. кв. м.). По состоянию на 31 декабря 2021 года в состав "Медси" входили 88 клиник, медицинский велнес и служба помощи на дому. В течение 2022 года компания планирует открыть более 10 клиник в регионах России и более пяти клиник - по франшизе.

Группа компаний "Медси" - ведущая федеральная сеть частных клиник. В настоящее время она насчитывает уже 91 клинику, в том числе 41 клинику в Москве и Московской области и 50 клиник в регионах России. В активы "Медси" также входит медицинский велнес и служба помощи на дому. В компании работают свыше 12 тыс. сотрудников, в том числе более 4,7 тыс. врачей. Ежегодно клиники "Медси" посещают более 10,1 млн пациентов.