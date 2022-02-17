СМИ: Индия отменяет ограничение на число авиарейсов на Украину и из нее

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 февраля. /ТАСС/. Индия отменяет ограничение на количество авиарейсов на Украину и из нее, введенное ранее в рамках соглашения о "воздушном пузыре" - авиасообщении только для граждан двух стран. Об этом сообщила в четверг газета Hindustan Times со ссылкой на источник в Министерстве гражданской авиации Индии.

По информации газеты, этот шаг направлен на облегчение эвакуации студентов и специалистов, оказавшихся на Украине. На территории этой страны, по данным издания, находятся около 20 тыс. индийцев, большинство из них - студенты, которые обучаются в местных вузах. При этом стоимость билетов из аэропортов Украины в Индию резко выросла - с 30 тыс. рупий (около 400 долларов) до 100 тыс. (более 1,3 тыс. долларов), и многие студенты не могут их себе позволить, отмечает Hindustan Times.

У Индии и Украины есть соглашение о "воздушном пузыре", по которому две страны могли выполнять определенное количество рейсов в неделю в условиях пандемии коронавирусной инфекции, когда международные полеты были ограничены. Отмена ограничений означает, что авиакомпании могут выполнять любое количество рейсов, указывает газета.

Во вторник посольство Индии в Киеве рекомендовало своим гражданам рассмотреть возможность временно покинуть Украину из-за "неопределенности ситуации". В дипмиссии посоветовали избегать поездок на Украину и внутри нее.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.