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Red Wings в мае запустит новые рейсы из Уфы в Анапу, Геленджик и Симферополь

Полеты в Анапу будут выполняться по понедельникам и четвергам, а в Геленджик и Симферополь - по вторникам и пятницам

УФА, 17 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings в конце мая расширит направление полетов из Уфы, открыв рейсы в Анапу, Геленджик и Симферополь. Запланировано по два рейса в неделю в каждый город, сообщила в четверг пресс-служба международного аэропорта "Уфа".

"С мая 2022 года из аэропорта "Уфа" увеличивается количество рейсов в Анапу, Геленджик и Симферополь. Перелеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings на самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел и Airbus 321 вместимостью 220 кресел", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что из Уфы в Анапу рейсы будут по понедельникам и четвергам, в Геленджик и Симферополь - по вторникам и пятницам. Первые вылеты запланированы на 30 и 31 мая, билеты уже в продаже. Сейчас Red Wings выполняет регулярные рейсы из Уфы в Екатеринбург, Омск, Пермь.

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