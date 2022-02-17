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Основная сессия на российском рынке акций открылась снижением ведущих индексов

По данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС снижался на 1,56% и находился на уровне 1 500,73 пункта

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии в четверг демонстрирует снижение ведущих индексов.

Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС снижался на 1,56% и находился на уровне 1 500,73 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи к этому времени падал до 3 578,16 пункта (-1,87%), при этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи рос на 0,06%, до 3 648,72 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE уменьшается на 1,51%, до $93,38 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 1,62% и торгуется на уровне $90,34 за баррель.

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