Хуснуллин призвал глав регионов усилить работу по погашению долгов ЖКХ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Главам регионов необходимо усилить работу по погашению долгов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), эти средства можно было бы вложить в развитие отрасли. Такое мнение высказал в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин на совместном заседании коллегии Минстроя России и комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда".

"Пока, стартово, мы работаем с тем, что у нас определены 150 млрд рублей за счет средств ФНБ. Но, коллеги, я еще про один резерв хочу сказать: у нас 1 трлн 400 дебиторка (дебиторская задолженность - прим. ТАСС), давайте деньги собирать <...>. Я к руководителям регионов обращаюсь - надо заниматься сбором и вкладыванием в жилищно-коммунальную сферу. Если посмотреть - миллиардов 80 бюджетные организации должны, с этим давайте как минимум порядок наведем", - сказал вице-премьер.

Программа, которая предусматривает обновление коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния, утверждена в январе 2021 года. В течение четырех лет на эти цели направят до 150 млрд рублей. Программа входит в комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню.