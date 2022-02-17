РБК: максимальные ставки по микрозаймам могут снизить вдвое

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Предельная ставка по потребительским кредитам и займам в России может быть снижена до 0,5% в день с текущего 1%. Об этом в четверг пишет РБК со ссылкой на источники в Госдуме, где обсуждается соответствующий законопроект.

"Да, действительно, есть предложения [снизить] до 0,5%", - сказал один из собеседников РБК. По словам другого источника, с такой инициативой выступили лоббисты интересов банков, но кто именно это сделал, изданию не уточнили.

Поправки, нацеленные на ужесточение условий выдач ссуд, были внесены в Госдуму в ноябре 2021 года. Как следует из законопроекта, предельная ставка по потребительским ссудам должна быть снижена с 1% до 0,8% в день. В пересчете на год это означает сокращение стоимости займов с 365% до 292% годовых. Кроме того, предлагается сильнее ограничить максимально возможную сумму задолженности при начислении всех процентов, штрафов или платежей за дополнительные услуги. Сейчас сумма всех переплат не может превышать полуторакратный размер изначально выданной ссуды, а новый целевой ориентир - 1,3.

Уточняется, что законопроект об ограничении процентов по займам на уровне 0,8% подвергся критике. "В Госдуме считают, что 292% [годовых] - это очень много, и депутаты нас критикуют, что мы слишком мягко снижаем те ограничения, которые сегодня есть для деятельности этого бизнеса", - сообщил на конференции "Финансовый рынок-2022" глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он не уточнил РБК, какая новая предельная ставка предлагается, но отметил, что есть много предложений, в том числе оставить все как есть и не вторгаться в рыночные процессы.

Изменения в закон "О потребительском кредите (займе)" (353-ФЗ) напрямую затронут бизнес микрофинансовых организаций (МФО). Как утверждают участники рынка, такое радикальное снижение будет фатально для бизнеса МФО.