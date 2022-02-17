Препарат на основе моноклональных антител предназначен для больных ковидом из групп риска

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Препарат против коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител предназначен для профессионального лечения в клинических условиях заразившихся ковидом из групп риска. Об этом в интервью RT сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

"В случае, если коронавирусом заболевает человек, который входит в группу риска развития тяжелого течения болезни, ему вводят антитела. Они блокируют вирус, и пациент очень быстро выздоравливает - у него не развивается инфекционный процесс. То есть это препарат не для домашнего использования, а для профессионального применения в клинических условиях", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как будет работать препарат.

Ученый подчеркнул, что препарат предназначен для спасения людей, которые входят в группу риска "по целому перечню отягощающих заболеваний".

По словам Гущина, лечение препаратом на основе моноклональных антител может обойтись в десятки тысяч рублей. "Все познается в сравнении, но моноклональные антитела - это не дешевая терапия. Стоимость может составлять десятки тысяч рублей. Однако такие лекарства и не нужны всем заболевшим, это средство для защиты людей из групп риска", - пояснил он.

Центр им. Гамалеи в январе объявил о начале клинических исследований препарата против новой коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, они займут около трех с половиной - четырех месяцев.