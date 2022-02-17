Airbus сообщила о рекордной прибыли в €4,2 млрд в 2021 году

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль авиастроительной корпорации Airbus составила €4,2 млрд по итогам 2021 года, что является рекордным показателем за всю историю компании. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном в четверг пресс-службой Airbus.

"2021 год был переходным, когда наше внимание переключилось с борьбы с пандемией на восстановление и рост. Мы добились замечательных результатов за минувший год, - заявил генеральный директор Airbus Гийом Фори, отметив, что в 2021 году произошел переход "от борьбы с пандемией к восстановлению и росту". "Рекордная чистая прибыль и наши усилия по укреплению чистой денежной позиции лежат в основе нашего предложения о возобновлении выплаты дивидендов в будущем", - добавил он.

Согласно данным финансового отчета компании, за 2021 год ее чистая прибыль составила €4,2 млрд, а дивиденды достигли €1,5 евро за акцию. Общий доход составил €52,1 млрд. При этом 2020 год компания закрыла с чистым убытком в €1,1 млрд и выручкой на уровне €49,9 млрд.

По словам Фори, нынешние финансовые показатели связаны с ростом поставок коммерческих самолетов, а также хорошими показателями вертолетного, оборонного и космического подразделений. Также сыграли роль и "усилия по сдерживанию затрат и повышению конкурентоспособности". За 2021 год было поставлено 611 коммерческих самолетов против 566 в 2020 году, большая часть заказов пришлась на самолеты семейства A320.