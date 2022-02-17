"Сибирский цемент" вдвое увеличит инвестиции в экологическую модернизацию предприятий

КЕМЕРОВО, 17 февраля. /ТАСС/. Холдинговая компания "Сибирский цемент" в 2022 году намерена инвестировать порядка 1 млрд рублей в экологическую модернизацию своих предприятий в регионах Сибири и Дальнего Востока. В сравнении с прошлым годом инвестиции будут удвоены, сообщает в четверг пресс-служба холдинга.

"В 2022 году "Сибцем" направит на экологическую модернизацию почти 1 млрд рублей. В 2021 году компания направила на эти цели около 477 млн рублей. Воздействие на окружающую среду снижают все производства холдинга", - говорится в сообщении.

Среди наиболее крупных проектов текущего года - техническое перевооружение завода по производству строительного цемента "Искитимцемент" в Искитиме Новосибирской области, который является одним из наиболее загрязненных городов в России. Также запланирована модернизация дробильно-сортировочной фабрики Тимлюйском цемзаводе в Бурятии. Кроме того, проектируется современный электрофильтр для завода "Топкинский цемент" в Кемеровской области, который планируется запустить в 2023 году в рамках техперевооружения системы газоочистки печей обжига предприятия.

"Сибирский цемент" является лидером на рынке производства цемента в Сибири. В состав холдинга входит ряд предприятий, в том числе "Топкинский цемент", "Красноярский цемент", "Тимлюйцемент". Предприятия холдинга производят более 5 млн тонн цемента в год.