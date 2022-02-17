Предприниматели в Киеве вновь вышли на митинг, требуя отмены кассовых аппаратов

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Несколько сотен предпринимателей из разных регионов Украины организовали новый протест в четверг в центре Киева, требуя отмены обязанности устанавливать кассовые аппараты. Как передает корр. ТАСС с места событий, протестующие перекрыли главную улицу украинской столицы Крещатик и направляются к Верховной раде, где проходит пленарное заседание.

Под стенами парламента предприниматели проведут митинг.

Крупные акции возле Рады движение SaveФОП организовывали 1 февраля и в январе, а также ранее в течение двух лет, протестуя против введения кассовых аппаратов для физических лиц - предпринимателей. В январе пикетирующие предприняли попытку штурма парламента, в результате чего пострадали более 20 человек, в том числе полицейские. Позже были возбуждены уголовные дела.

Согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2022 года плательщики единого налога, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и (или) программные регистраторы расчетных операций. Санкции за неисполнение этого требования предусматривают штраф в размере 100% стоимости товаров, проданных с нарушением, за повторные нарушения - 150% стоимости товара.