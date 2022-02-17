"Известия": сборы в бюджет России в 2021 году выросли почти на 36%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пополнение бюджета за счет налогов и сборов в 2021 году выросло на 35,8% по сравнению с 2020 годом и составило 28,53 трлн рублей. Об этом пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным газеты, в 2021 году в федеральный бюджет поступило 15,88 трлн рублей, в консолидированные бюджеты регионов - 12,65 трлн рублей. Самые крупные поступления обеспечили налог на добычу полезных ископаемых (7,24 трлн рублей - в федеральный бюджет, 98 млрд рублей - в бюджеты регионов), налог на прибыль (4,53 трлн рублей - в регионы, 1,55 трлн рублей - федеральная казна), НДС (5,79 трлн рублей - в федеральный бюджет), НДФЛ (4,79 трлн рублей - в региональные бюджеты, 90,7 млрд рублей с доходов выше 5 млн рублей в год - в федеральный, затем они идут на лечение редких заболеваний у детей), налог на имущество (1,44 трлн рублей - регионам), налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (1 трлн рублей - в федеральный бюджет), а также региональная часть акцизов (950 млрд рублей), говорится в исследовании с опорой на данные ФНС.

Как отмечают "Известия", меньше всего налогов было собрано в Ингушетии (0,02%, или 5,9 млрд рублей), Еврейской автономной области (0,03, или 7,4 млрд рублей), Тыве (0,03%, или 8,3 млрд рублей), Калмыкии (0,04%, или 10,3 млрд рублей) и Республике Алтай (0,04%, или 11,1 млрд рублей). Больше всего поступлений (около 50%) приходится на пять регионов: Москву (16,8%), ХМАО (14,4%), ЯНАО (6,7%), Санкт-Петербург (5%) и Московскую область (4,8%).

При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области поступления в региональный бюджет за счет сборов налога на прибыль бизнеса, НДС и НДФЛ превысили сумму, перечисленную в федеральную казну. Для других регионов налоги на добычу полезных ископаемых и НДС, направляемые в федеральную казну, превысили региональную часть сборов, уточняет газета.

В Министерстве финансов объяснили "Известиям", что основное влияние на рост поступлений оказало восстановление экономики после сложного 2020 года, а также динамика ценовой конъюнктуры на рынках. Что касается регионов, внесших в казну наибольший вклад, то по сравнению с 2020 годом концентрация налоговых поступлений снизилась незначительно. Пятерка налоговых лидеров осталась прежней, но на третье место вместо Санкт-Петербурга вышел ЯНАО, уточняет газета.