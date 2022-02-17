Наукоград в Санья на Хайнане сформирует развитый научно-производственный комплекс

ХАЙКОУ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. Зона инновационного развития "Ячжоувань" в городе Санья на южном побережье острова Хайнань сформирует развитую отраслевую структуру на основе тесного взаимодействия между научно-исследовательскими организациями и производственным сектором. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, для образования такого передового кластера власти, в частности, планируют активно использовать на практике последние достижения в области семеноводства и генетики. Соответствующие вопросы были вынесены на обсуждение представителями деловых и научных кругов в ходе состоявшегося в Санья симпозиума, посвященного задачам ускоренного формирования на Хайнане так называемой селекционной Кремниевой долины.

"Наукоград быстро развивается и постоянно преображается, одновременно прилагаются активные усилия для успешного развития селекции и поддержания динамичного отраслевого роста", - заявил на конференции глава Китайской семеноводческой ассоциации Чжан Яньцю.

По его словам, управление по делам "Ячжоувань" уделяет большое внимание вопросам, касающимся создания эффективных механизмов сотрудничества между научными лабораториями и исследовательскими центрами, аграрными хозяйствами, сферой услуг и компаниями обрабатывающей промышленности. Участники симпозиума отметили, что в текущем году администрации наукограда предстоит решить целый ряд новых проблем, связанных с распределением ресурсов и лицензированием.

Управление по делам наукограда прокомментировало, что подготовка и утверждение проектов на территории инновационной зоны в Санья осуществляется в несколько раз быстрее, чем в других регионах КНР. Этому, как отмечается, способствует недавно открывшийся в "Ячжоувань" центр по защите прав на интеллектуальную собственность, которой позволил сократить срок выдачи патентов на изобретения с 20 до трех месяцев, а лицензий на практическое применение разработки - с девяти месяцев до 15 дней. На территории кластера размещаются 415 семеноводческих компаний, четыре передовых селекционных организации, филиалы 12 колледжей и университетов, которые, как ожидается, станут надежной основной для долгосрочного динамичного роста Хайнаня.

"Ячжоувань" находится на побережье Южно-Китайского моря и считается важным стратегическим объектом, главная задача которого - стимулировать интенсивное развитие Хайнаньского порта свободной торговли. Площадь участков, отведенных для размещения наукоемких предприятий и прочей инфраструктуры, превышает 26 кв. км. Организации, расположенные на территории наукограда, занимаются реализацией проектов в области селекции и современного сельского хозяйства, глубоководных исследований, космонавтики, сетевых технологий, медицины и финансов.