Минцифры поручено вести консультации с IT-отраслью по проработке третьего пакета мер

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минцифры России поручено вести консультации с отраслью по проработке третьего пакета мер поддержки IT-отрасли. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Минцифры уже поручено вести консультации с отраслью по проработке третьего пакета мер поддержки IT-отрасли", - отметил Чернышенко.

Вице-премьер также добавил, что, по предварительной оценке, за 12 месяцев 2021 года налоговые поступления в федеральный бюджет от IT-отрасли могут не менее чем на 75 млрд рублей превысить объем налогов 2020 года. "И это с учетом льгот, которые позволили компаниям-разработчикам сэкономить на налоге на прибыль и страховых взносах", - пояснил Чернышенко.

Он уточнил, что в целом налоговый маневр дал дополнительный импульс развитию отрасли, в результате чего увеличились доходы IT-компаний и налогооблагаемая база. Организации смогли проинвестировать дополнительные средства в зарплаты высококвалифицированных специалистов, разрабатывающих конкурентоспособные программные решения, добавил Чернышенко. По его словам, Фонд оплаты труда вырос на 33 %, о чем свидетельствуют данные ФНС за 9 месяцев прошлого года.

Замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил ТАСС, что от представителей IT-отрасли уже поступают новые предложения. "В ближайшее время по поручению вице-премьера Дмитрия Николаевича Чернышенко будет организована серия стратегических сессий с представителями профильных ассоциаций и компаний - как разработчиков, так и заказчиков российских решений. Мы планируем вовлечь еще большее число заинтересованных участников и сделать процесс максимально динамичным, открытым и эффективным", - уточнил он.