"Детский мир" планирует открыть новый распределительный центр в Петербурге в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Ретейлер "Детский мир" планирует в 2022 году открыть новый распределительный центр в Санкт-Петербурге, чтобы "закрыть" северо-западное направление. Об этом сообщила журналистам гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова.

"В планах у нас еще открытие склада в Санкт-Петербурге для того, чтобы "закрыть" северо-запад. Он будет поменьше, чем этот (центр на Урале площадью 63,2 тыс. кв. м - прим. ТАСС)", - сказала она.

Гендиректор уточнила, что центр в Санкт-Петербурге компания рассчитывает открыть в 2022 году.

Группа компаний "Детский мир" - ретейлер детских товаров в России, Казахстане и Белоруссии. Группа объединяет розничные сети магазинов "Детский мир" и "Детмир мини", интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных "Зоозавр". По состоянию на 31 декабря 2021 года группа включает 1 119 магазинов, расположенных в городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии.