Мишустин заявил, что кабмин продолжит снижать налоговую нагрузку на российский бизнес

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство продолжит снижать налоговую нагрузку для отечественных предпринимателей.

"Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о снижении налоговой нагрузки для российских предпринимателей. Скорректируем законодательство, чтобы упростить бизнесу работу с результатами интеллектуальной деятельности, включая изобретения, полезные модели, а также промышленные образцы", - сказал он, открывая в четверг заседание кабмина.

По словам Мишустина, отныне предприниматели смогут не платить налог на добавленную стоимость при заключении сделок по передаче прав на такую интеллектуальную собственность на основании договора коммерческой концессии, в том числе с иностранными партнерами.

"Рассчитываем, что новые корректировки налогового кодекса будут способствовать более активному внедрению современных решений в самых разных отраслях, помогая, как это говорил президент, поддерживать уверенное движение вперед в сфере инноваций, в том числе через стимулирующие меры и донастройку нашей системы регулирования", - заключил премьер.