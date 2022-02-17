Меры поддержки по итогам 2021 года получили почти 100 тыс. самозанятых граждан

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки ФНС России содержит по итогам 2021 года информацию о почти 100 тыс. самозанятых, которые получили поддержку в том или ином виде. Об этом сообщил заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Андрей Тараканов на круглом столе "О развитии института самозанятых" в Совете Федерации в четверг.

"Информация о поддержке, которую получают [самозанятые], также вносится, как и информация о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, отражается в Едином реестре получателей мер поддержки Федеральной налоговой службы. В частности, у нас по итогам 2021 года там внесена информация почти о 100 тыс. самозанятых гражданах, которые получили поддержку в том или ином виде. В первую очередь это финансовая поддержка и консультационная - порядка половины приходится на эти виды поддержки", - сказал он.

В частности, по итогам прошлого года самозанятым гражданам предоставили около 2 тыс. льготных микрозаймов на сумму порядка 560 млн рублей, уточнил Тараканов.

"Кроме того, самозанятым гражданам стала доступна имущественная поддержка. "Здесь можно разделить на два крупных блока: во-первых, это размещение в инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства, в первую очередь речь о коворкингах. Воспользовались около 5 тыс. человек - либо получили доступ, либо получили консультацию по вопросам доступа к коворкингам в прошлом году в центрах "Мой бизнес", - подчеркнул он.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

В ноябре 2021 года на сайте ФНС сообщалось, что количество самозанятых в России достигло 3,5 млн, что в два раза больше, чем в начале 2021 года.