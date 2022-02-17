Эксперт: почти все производители детского питания допускают нарушения

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Практически каждый производитель детского питания имеет проблемы с качеством своей продукции. Об этом в четверг сообщил председатель "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) Олег Павлов по итогам исследования качества пюре для детского питания.

"Нарушения допускаются практически всеми производителями данной продукции. Речь идет, прежде всего, о фальсификации (использовании в составе незаявленных компонентов и добавок и т.п.) и недостоверной маркировке. В ряде образцов были обнаружены пестициды", - пояснил Павлов.

Исследование ОПИ проходило в феврале 2022 года, были изучены результаты экспертиз более 50 наименований продукции самых популярных брендов производителей детского питания. Павлов также отметил, что проблема с качеством детского пюре подтверждается и исследованиями Роскачества, согласно которым от 20 до 50% продукции имеет различные нарекания.

"Подобная практика свидетельствует о недостаточности способов контроля и требует внедрения технических инструментов прослеживаемости, которые позволят оперативно выявлять и изымать продукцию из всех каналов реализации, а также будут выступать сдерживающим фактором, предупреждающим производителей от фальсификации и других недобросовестных практик. ОПИ направит обращения с просьбой ускорить принятие соответствующих мер в уполномоченные органы власти", - добавил он.