Расходы бюджета Омской области на 2022 год выросли почти на 27%

ОМСК, 17 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Омской области приняло первые изменения в бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, увеличив расходную часть на текущий год почти на 27% - до 132,7 млрд рублей. Измененный бюджет сформирован с рекордным показателем дефицита в размере 11,7 млрд рублей.

"Бюджет, откровенно говоря, рискованный. Мы приближаемся к такой знаковой черте, когда надо думать больше о доходах, чем о расходах. Этим проектом бюджета мы закрываем все защищенные статьи и наращиваем финансирование по отдельным видам деятельности. Дефицит у нас получается очень значительный, но пока еще в рамках бюджетного кодекса", - сказал на заседании председатель омского заксобрания Владимир Варнавский.

С принятием изменений в бюджет его расходная часть увеличилась до 132,7 млрд рублей (плюс 26,9%), доходная - до 119,9 млрд рублей (плюс 14,7%), дефицит составил 11,7 млрд рублей, или 14,6% от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. "Бюджет, действительно, напряженный с точки зрения его исполнения, - сказал ТАСС министр финансов Вадим Чеченко. - Но я думаю, что мы год пройдем достаточно уверенно, решим поставленные президентом и губернатором задачи и приведем бюджет к концу года к вполне приемлемым параметрам".

По словам министра, поправками окончательно обеспечено финансирование мер социальной поддержки (7,3 млрд рублей). На повышение зарплат бюджетникам будет направлено более 2 млрд рублей. "Расходы на национальные проекты увеличились у нас почти на треть. 15,4 млрд рублей были в базовом бюджете, сейчас предусмотрели еще 4,6 млрд рублей, итого общий объем финансирования перевалил за 20 млрд рублей", - добавил Чеченко.

Большой объем средств регион направит в этом году на подготовку города к принятию молодежного чемпионата мира по хоккею - 2023 (420 млн рублей), ремонт образовательных и медицинских учреждений (почти 900 млн рублей), содержание социальных учреждений, догазификацию и другие статьи расходов. Кроме того, 723 млн рублей предусмотрено на реализацию инфраструктурных проектов.

Первоначальный бюджет Омской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов был принят 16 декабря 2021 года с профицитом в 6,5 млрд рублей. Тогда общий объем доходов на 2022 год составлял 111 млрд рублей (плюс 15% к первоначальному бюджету 2021 года), расходов - 104,5 млрд рублей (плюс 8,5%).