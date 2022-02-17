Авиакомпания "Азимут" получила допуск к выполнению некоторых международных рейсов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" получила допуск к выполнению рейсов в Азербайджан, Испанию, Кипр и Черногорию, следует из приказа Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), опубликованного в четверг на сайте ведомства.

Согласно документу, допуск получен к выполнению рейсов из Махачкалы в Баку (Азербайджан). При этом полеты могут осуществляться трижды в неделю.

В Барселону (Испания) перевозчик сможет летать из Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Частота полетов - три раза в неделю для каждого направления.

Рейсы в Ларнаку (Кипр) и Тиват (Черногория) авиакомпания сможет выполнять по два раза в неделю из Ростова-на-Дону и Минеральных Вод. Кроме того, в Тиват "Азимут" сможет дважды в неделю летать из Краснодара.

"Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот состоит из самолетов SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. В расписании - рейсы более ста направлений по РФ и за рубеж.