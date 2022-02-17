Азербайджан возобновляет авиасообщение с Ираном

БАКУ, 17 февраля. /ТАСС/. Азербайджан с марта возобновляет регулярное прямое авиасообщение с Ираном. Об этом сообщила в четверг пресс-служба азербайджанской авиакомпании Buta Airways.

"Начиная с 4 марта азербайджанский лоукостер Buta Airways возобновляет перелеты между Баку и Тегераном, прекращенные из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

По данным авиакомпании, специальные рейсы из Международного аэропорта имени Гейдара Алиева в тегеранский аэропорт и обратно будут совершаться раз в неделю - по пятницам. К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, которым разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений, уточнили в авиакомпании.

Отмечается, что граждане Азербайджана, планирующие путешествие в Иран, должны иметь право въезда на территорию этой страны. Гражданам Ирана при въезде на территорию Азербайджана необходимо предоставить действующий документ о проведенном полном курсе вакцинации от COVID-19, а также пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, результаты которого должны быть действительны в течение 72 часов до вылета рейса.

Регулярное авиасообщение между Азербайджаном и Ираном было прервано в конце февраля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Во вторник, 15 февраля, кабинет министров Азербайджана смягчил санитарные требования к гражданам Ирана, прибывающим в страну воздушным транспортом, отменив необходимость получения для этого специального разрешения от Оперативного штаба при правительстве республики.

Buta Airways - первый лоукостер Азербайджана, структурное подразделение в составе национального перевозчика "Азербайджанские авиалинии".