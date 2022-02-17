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Путин призвал скоординировать усилия ЦБ и правительства в борьбе с ростом цен

Путин призвал скоординировать усилия ЦБ и правительства в борьбе с ростом цен.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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