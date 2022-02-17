Французская компания CMA CGM займется модернизацией порта Бейрута

БЕЙРУТ, 17 февраля. /ТАСС/. Ливан и французская компания CMA CGM заключили 10-летний контракт с целью модернизации контейнерного терминала порта Бейрута. Об этом в четверг сообщила компания в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Ливанские власти и CMA CGM подписали важный договор сроком на 10 лет, направленный на модернизацию, эксплуатацию и техническое обслуживание контейнерного терминала порта Бейрута", - говорится в сообщении.

По заявлениям компании, "проект на сумму $33 млн призван увеличить мощности главной морской гавани Ливана до 1,4 млн TEU (аналог 20-футового контейнера)". Компания намерена начать реализацию проекта в марте 2022 года.

Отмечается, что в ближайшие два года будет инвестировано порядка $19,4 млн - больше половины от общей суммы. Согласно документу, в работе будут задействованы новейшие технологии, в том числе экологически чистое оборудование.

Исполнительный директор CMA CGM Рудольф Сааде отметил, что "этот амбициозный план превратит столичный порт в высокопроизводительный терминал, который будет отвечать самым высоким международным стандартам".

Министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия в свою очередь заявил, что "в результате достигнутого договора ливанское правительство пополнит казну дополнительно десятками миллионов долларов, что свидетельствует о возможности запуска гавани без каких-либо преград".

4 августа 2020 года в морском порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1,5 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли 219 человек, пострадали 6,5 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова.

По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе.