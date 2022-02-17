Эксперт: рост платежной дисциплины привлечет в СКФО новые проекты "зеленой" энергетики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа обладают большим потенциалом для развития возобновляемой энергетики, однако для привлечения новых инвесторов в эту сферу необходимо решить проблему задолженности по расчетам за электроэнергию. Такое мнение высказал в четверг директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев в ходе пресс-завтрака в Ростове-на-Дону, посвященного проведению первого международного форума "Возобновляемая энергетика (ARWE-2022)".

"На Северном Кавказе очень большой потенциал - на данный момент уже реализовано несколько проектов и по малым ГЭС, и по солнечной генерации. Интерес к этому региону очень большой. Понятно, то у некоторых инвесторов есть определенные сомнения по причине разных проблем, в том числе связанных с неким статусом "неплательщика" - на энергорынке есть проблемы неплатежей Северного Кавказа. Я надеюсь, что в ближайшее время проблема платежной дисциплины будет решена - сейчас реализуется масса мероприятий, направленных на то, чтобы реструктуризацию долгов провести и наладить процесс оплаты электроэнергии в регионе", - сказал Жихарев, отвечая на вопрос ТАСС о потенциале регионов СКФО в сфере возобновляемой энергетики.

Он также добавил, что в регионах Северного Кавказа уже реализовано несколько проектов в сфере возобновляемой энергетики, еще ряд реализуется в настоящее время. "Есть проекты в Кабардино-Балкарии, в прошлом году в Чеченской Республике был организован отбор региональных проектов, в Дагестане тоже отобраны проекты по солнечной энергетике", - пояснил Жихарев.

В июле прошлого года Минэкономразвития РФ вместе с Минэнерго подготовили модель обеспечения платежной дисциплины в отношении электроэнергии и газа в регионах Северного Кавказа, сообщалось, что пилотный проект будет запущен в трех регионах Кавказа на срок от трех до пяти лет. В январе в пресс-службе правительства РФ сообщили, что на эти цели будет выделено до 7,5 млрд рублей - средства на реализацию программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ получат Северная Осетия, Ингушетия и Дагестан. При этом регионы должны с 1 июля 2022 года ввести экономически обоснованные тарифы для юридических лиц, а также поэтапно довести плату граждан за коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня в период с 1 июля 2022 года до 1 июля 2024 года.