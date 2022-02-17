Брокеры и УК сообщили о перебое заявок в открытии до 90% удаленных клиентских счетов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Наблюдающийся с четверга, 10 февраля, перебой в работе СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия, позволяющая ее участникам обмениваться данными в электронном виде), создает ошибки при запросах до 90% заявок на удаленное открытие счетов клиентов, рассказали ТАСС в нескольких брокерских и управляющих компаниях (УК).

"Проблему наблюдаем с середины дня четверга 10 февраля, когда процент ошибочных ответов от СМЭВ увеличился с 10% до 30%. На текущий момент мы получили ответ на свой запрос, из которого следует, что на стороне СМЭВ ведутся работы по восстановлению", - прокомментировал руководитель блока Цифровой бизнес УК "Альфа-капитал" Антон Граборов. В УК "Открытие" рассказали, что с пятницы не имеют возможности не только проидентифицировать часть входящего потока клиентов - оформить новых, но и обновить анкетные данные по уже существующим, так как система настроена на проверку анкетных данных через СМЭВ.

Процент ошибок в среднем составляет порядка 70-90%, добавили в компаниях. В частности, в "БКС мир инвестиций" рассказали, что порядка 70% новых клиентов ждут подтверждения упрощенной идентификации через СМЭВ.

В "ВТБ мои инвестиции" зафиксировали данную проблему во вторник, 15 февраля. В компании пояснили, что в настоящий момент открывается не более трети счетов, остальные встают в очередь. "ВТБ капитал инвестиции" задействовали все свои ресурсы, чтобы устранить эту проблему. В настоящий момент ждем ее решения от Минцифры России, проблема на стороне СМЭВ", - прокомментировали в пресс-службе компании.

Техническая поддержка сервиса в периоды массовых сбоев не дает никакой конкретики по срокам исправления, добавили в АТОН. "Но на практике, в среднем, подобные сбои происходят один раз в 6-9 месяцев и их устранение занимает одну - полторы недели", - пояснил партнер, руководитель управления координации бизнеса и развития продаж АТОН Евгений Никитин. "Хотелось бы отдельно отметить, что мы тратим большой объем денежных средств и усилий на развитие диджитализации и привлечение клиентов в онлайн, а такие сбои формируют крайне негативный клиентский опыт", - добавил начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие" Евгений Горбунов.

В "Альфа-капитал" и АТОН также уточнили, что для оформления продуктов клиенты могут воспользоваться сервисом Госуслуг. "Это альтернативная опция, поэтому возможность открыть продукт, конечно, есть. Однако приоритетнее использовать СМЭВ, так как не все помнят свои логин и пароль от Госуслуг", - добавил Граборов. В "Финам" и "Сбер управление активами" на запрос ТАСС ответили, что работы по дистанционному открытию счетов проводятся в штатном режиме.