Сбер пока не планирует дополнительных инвестиций в создаваемый холдинг

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сбер пока не планирует выходящих за рамки принятой стратегии экосистемы инвестиций в создаваемый холдинг в сфере e-commerce. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председатель правления Сбербанка Лев Хасис.

"У нас, как у Сбера, есть стратегия, и в рамках стратегии намечены определенные инвестиции в развитие экосистемы и, в том числе, в е-коммерц. На данный момент не планируются изменения в рамках этой стратегии", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Хасис также отметил, что решение по бренду создаваемого холдинга будет принято до 1 июня.

Ранее Сбер объявил о создании холдинга электронной коммерции, который объединит инвестиции группы в СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЛогистику, Сбер аптеку, "СММ Ретейл", а также доли Сбера в совместном предприятии с VK. Холдинг возглавит Лев Хасис - он покинет правление Сбербанка по собственному желанию с 1 июня 2022 года.

Всем партнерам Сбера в компаниях, которые войдут в состав холдинга, будет сделано предложение обменять свои акции на акции холдинга по справедливой рыночной цене.

Сбер планирует увеличить инвестиции в нефинансовые сервисы до 10% от собственных средств к концу 2023 года.