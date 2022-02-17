На Северо-Западе России в 2022 году отремонтируют 10% федеральных трасс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. ФКУ "Упрдор" "Северо-Запад" в 2022 году планирует провести ремонт 304 км федеральных трасс в Петербурге, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях. Общая протяженность действующих федеральных дорог в четырех регионах составляет 3 тыс. км, сообщили в четверг в пресс-службе учреждения.

"ФКУ Упрдор "Северо-Запад" отремонтирует 304 км подведомственных федеральных автомобильных дорог в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях. <…> Сеть федеральных автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в четырех субъектах РФ составляет 3 тыс. км. Из них в Ленобласти и Санкт-Петербурге - 1,9 тыс. км, в Псковской области - 913 км, в Калининградской области - 256 км", - рассказали в пресс-службе.

Ремонтные работы коснутся 12 федеральных трасс, проходящих по территории регионов. В Петербурге и Ленобласти дорожники планируют отремонтировать более 170 км федеральных дорог. В частности, речь идет об участках трасс М-10 "Россия", А-181 "Скандинавия", А-180 "Нарва", А-121 "Сортавала", Р-21 "Кола", А-114 (Вологда-Новая Ладога) а также об отрезке Санкт-Петербургского южного полукольца.

Кроме того, в этом году под Гатчиной планируется ввести в эксплуатацию мост через реку Вайя. Выборочный ремонт участков пройдет и на КАД Санкт-Петербурга.

В Псковской области работы пройдут на 30-километровом участке дороги М-9 "Балтия" и на 57 километрах дороги Р-56 (Великий Новгород - Псков). На последней трассе в этом году также начнется капремонт моста через реку Колотовка.

В Калининградской области обновят А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой с 69-го по 91-й км. На этой дороге также запланирован ввод двух надземных пешеходных переходов в поселках Курган и Родники в четвертом квартале и ремонт 14 водопропускных труб.