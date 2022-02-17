Республиканцы в Сенате предложили ускорить процесс поставок газа союзникам США

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Группа сенаторов от Республиканской партии США внесла в верхнюю палату Конгресса законопроект, инициирующий ускоренный процесс одобрения заявок на экспорт американского природного газа в страны, являющиеся союзниками и партнерами США. Текст документа распространила пресс-служба одного из авторов инициативы сенатора Билла Кэссиди (от штата Луизиана).

Согласно распространенному заявлению, ускорить этот процесс предлагается с целью "снабжения союзников и международных партнеров США в ответ на напряженность в отношениях с Россией и Китаем".

"Слишком большое число наших союзников позволили себе стать в опасной степени зависимыми от российского природного газа. Ускорение одобрения экспорта природного газа из США в страны, являющиеся союзниками и стратегическими партнерами, является разумным шагом с целью сокращения экономический зависимости наших союзников от стратегических противников, который при этом создаст больше рабочих мест для американцев у нас в стране", - заявил, в свою очередь, другой автор законопроекта Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

Одновременно с этим Кэссиди совместно еще с 26 сенаторами-республиканцами направил письмо министру энергетики США Дженнифер Грэнхолм, в котором законодатели призвали администрацию способствовать увеличению экспорта сжиженного природного газа в страны Европы, являющиеся союзниками США, "в условиях усиливающейся напряженности в отношениях с Россией".

Ранее в Белом доме заявляли, что американская сторона "проводит консультации с крупными поставщиками природного газа по всему миру", чтобы понять готовы ли они на время увеличить предложение природного газа на рынке и "направить эти объемы покупателям в Европе" в случае обострения ситуации вокруг Украины и необходимости заменить российский экспорт для стабилизации рынка. В Белом доме пояснили, что данные консультации проводятся среди прочего с экспортерами сжиженного природного газа.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.