KLM отменила почти 170 авиарейсов в Нидерландах из-за непогоды

ГААГА, 17 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания KLM отменила 167 рейсов, запланированных на пятницу, из-за надвигающейся бури. Это следует из распространенного в четверг сообщения перевозчика.

"Прогноз погоды на 18 февраля обещает сильные порывы ветра, - отметили в компании. - Это значит, что завтра мы будем крайне ограничены в наших возможностях в аэропорту Схипхол. В настоящее время мы отменили 167 рейсов. Кроме того, непогода может привести к задержкам [других рейсов]".

Как ожидается, буря обрушится на Нидерланды в пятницу после 14:00 (16:00 мск) и продлится до вечера. На период непогоды по всей стране объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Прогнозируется, что скорость ветра на суше составит 20-27 м/с, а на севере побережья будет достигать 36 м/с.

Железнодорожные компании объявили о возможных задержках и отменах поездов в пятницу, призвав граждан воздержаться от поездок, если в них нет крайней необходимости.