Эксперты: для регулирования платформенной занятости в РФ нужно изучить мировой опыт

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Закрепление в законодательстве понятия "платформенная занятость" потребует оценки мирового опыта. Кроме того, в нем нужно обозначить несколько видов трудовых отношений, заявили опрошенные ТАСС эксперты.

В феврале на заседании рабочей группы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов обсуждалась концепция новой редакции федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации". По словам замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрея Исаева, действующий сегодня закон был принят 30 лет назад, с тех пор в законодательство внесли 50 поправок, сообщается на сайте ГД по итогам заседания.

Поэтому необходим новый закон, его предполагаемая структура и содержание обговаривались на заседании со сторонами социального партнерства - Министерством труда и социальной защиты РФ, профсоюзами и работодателями, пояснил он. В документе, в частности, дадут определения "платформенной" и "неконвенциональной" занятости, а также понятию "самозанятый".

Концепция нового закона

Концепцию законопроекта предложил Минтруд, в целом стороны социального партнерства ее одобрили, был высказан ряд замечаний сообщил Исаев ТАСС. Участники договорились, что будут обсуждать документ по разделам, а также рассматривать появляющиеся замечания. До конца года законопроект планируется принять в первом чтении, подчеркнул он.

"Мы должны урегулировать в этом законе все формы занятости. Есть традиционная наемная работа, есть самозанятые - они появились, и на сегодняшний день они урегулированы только в налоговом законодательстве как лица, платящие налог на профессиональный доход. А их статус как людей, которые заняты, никак не урегулирован. Возникает вопрос - учитывается [или] не учитывается трудовой стаж, каким образом обеспечивается их социальное страхование", - сказал Исаев.

Говоря о регулировании платформенной занятости, он отметил, что о такой необходимости заявили агрегаторы. По словам Исаева, "в ряде отраслей, [таких как] курьеры, таксисты" фиксировались забастовки, "уже имели место трудовые конфликты". Поэтому в части платформенной занятости также должны быть урегулированы права, обязанности и взаимные отношения, считает он.

"Некоторые темы, которые я обозначил, будут названы и обозначены в законе о занятости, но возможно потребуют поправок в Трудовой кодекс. Потому что это все-таки несколько разное ведение законодательства. Внутренние взаимоотношения "работник - работодатель" - это тема Трудового кодекса. А закон о занятости больше описывает формы занятости, и больше о тех, кто либо потерял работу, либо [ее] ищет, либо может потерять. <…> Это те, кто работает через агрегаторы - Яндекс.Такси, курьеры по развозу продуктов, почты, товаров и так далее. Это не совсем привычные для нас трудовые отношения. Это нужно каким-то образом описать и ввести в какое-то законодательное русло", - заявил Исаев.

ТАСС направил запрос в пресс-службу Минтруда, ответ на момент публикации не получен.

Мнения экспертов

Замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький отметил, что для формирования понятия "платформенная занятость" и создания механизмов ее регулирования нужно оценить мировой опыт на площадке правительства РФ. "Нужно проанализировать так, чтобы не затормозить развитие интернет-платформ, которые придумали кучу полезных сервисов, и учесть интересы самозанятых. <…> [Необходимо] собраться коллегиально, провести исследование [с участием] институтов типа Высшей школы экономики, Аналитического центра при правительстве. То есть должна быть проведена глубокая, качественная экспертиза, чтобы принять верное решение", - подчеркнул он.

Понятие "платформенная занятость" должно включать в себя разные виды занятости, считает председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Саму платформенную занятость можно разделить на два вида. Это "интернет-платформа - посредник", когда на ресурсе исполнитель размещает данные о предоставляемых товарах или услугах, а интернет-платформа не влияет на отношения между исполнителем и заказчиком и "интернет-платформа - регулятор", когда ресурс организует деятельность исполнителей для оказания услуг или выполнения работ для заказчика. "Профсоюзы убеждены, что трудящиеся, занятые на "интернет-платформе - регуляторе", должны быть обеспечены социальными и трудо-правовыми гарантиями наравне с наемными работниками", - подчеркнул Шмаков.

Он отметил, что нужно законодательно определить единый термин "самозанятый", а также установить правовой статус таких лиц. По мнению профсоюзов, для выработки эффективной госполитики по регулированию самозанятости нужно собрать и проанализировать данные о численности самозанятых, продолжительности их рабочего времени, основном месте работы, среднемесячном доходе, условиях труда, подчеркнул он.

"Сегодня есть проблема с подсчетом реальной численности самозанятых, поскольку мы до сих пор законодательно не определили, кто такие самозанятые. Государством самозанятыми считаются лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Однако даже в подсчете численности данной категории трудящихся есть проблемы. Например, в число самозанятых входят граждане, зарегистрировавшиеся в таком качестве, но, в действительности, не осуществляющие трудовую деятельность", - сказал Шмаков.

Член правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, президент Ассоциации самозанятых Московской области Александра Закирова также считает необходимым закрепить правовой статус самозанятых. Важно, чтобы у них была возможность делать отчисления в Фонд социального страхования, как пояснила Закирова, она поднимала вопрос о необходимости создания для самозанятых системы социальной защиты на заседании комиссии. "Добровольные страховые взносы, которые [самозанятые] вносили бы в ФСС и получали выплаты, были бы огромным плюсом и убрали бы минус платформенной занятости. <…> Я считают, что в рабочую группу должны добавить экспертов, которые непосредственно "на земле" работают с самозанятыми, знают, какие у них есть потребности, боли, вопросы, и уже обсуждать с ними. Более того, возможно даже, приглашать самих самозанятых, чтобы они вносили коррективы, озвучивали свою точку зрения, ведь они - основная целевая аудитория этих платформ", - подчеркнула она.

Первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян считает, что понятие "платформенная занятость" не стоит закреплять в действующем законодательстве. "Во всяком случае для целей защиты интересов трудящихся, чтобы трудовые отношения не подменялись гражданско-правовыми, - не надо, оно совершенно не нужно, оно внесет сумятицу. Сейчас и так все понятно, есть критерии, которые определяют трудовые отношения", - сказала она.