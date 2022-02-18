Борисов: у РФ и Никарагуа есть большой потенциал расширения экономического сотрудничества

МАНАГУА, 18 февраля. /ТАСС/. Россия и Никарагуа имеют значительный потенциал расширения торгово-экономического сотрудничества, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Наша задача - масштабирование торгово-экономического сотрудничества. Цель нашего визита - посмотреть резервы по всем направления торгового, научного и гуманитарного взаимодействия", - сказал он на встрече с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.

"За последний год товарооборот между нашими странами составил более $160 млн, но анализ показал, что это не предел. Мы можем кратно увеличить товарооборот с обеих сторон, над чем и будем работать в ближайшее время", - добавил Борисов.

"Нам есть над чем работать. Надеюсь, что наш сегодняшний визит сыграет решающую роль в развитии наших отношений", - сказал российский вице-премьер. Президент Никарагуа подтвердил, что в повестке двух стран "есть коммерческие вопросы, которые ведут к укреплению отношений".