Российский рынок акций открылся ростом

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Утренняя сессия на российском рынке акций началась с роста индекса Мосбиржи на 0,5%, затем он ускорил рост до 1,18%.

По данным на 07:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 3 528,63 пункта, но к 07:10 мск ускорил рост до 3 552,41 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,51%, до $92,5 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,66% и торгуется на уровне $89,45 за баррель.

По оценкам "БКС мир инвестиций", 18 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3 425-3 575 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 75,8-77,3 рубля.