Число споров в Международном коммерческом арбитраже выросло за пять лет в 2,4 раза

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Рекордное количество споров рассмотрено в 2021 году в Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ, а за пять лет их количество выросло в 2,4 раза. Об этом сообщил в пятницу ТАСС вице-президент палаты Вадим Чубаров.

"За последние пять лет кратно увеличилось общее количество споров, поступивших на рассмотрение в МКАС при ТПП РФ. Так, если в 2017 году поступило 363 дела, то в 2021 году - уже 860", - сказал он.

По его словам, в 2020 году в арбитраж поступило достаточно большое количество международных споров - 167 из 184 контрактов, а в 2021 году произошло их увеличение - 189 международных дел из 223 контрактов. При этом во многих случаях дела рассматривались с использованием современных технологий, включая видео-конференц-связь.

В 2021 году участниками споров в МКАС стали компании из 52 стран. Более трети споров были с участием сторон из Европы. Наибольшее количество иностранных участников арбитражных разбирательств представляют Китай, Швейцарию, Белоруссию, Кипр, Германию и Казахстан.

"Одновременно за два года пандемии коронавирусной инфекции произошло резкое увеличение количества внутренних споров, которые отечественные предприниматели передают на разрешение в МКАС. Если в 2020 году в МКАС в городе Москве поступило 330 внутренних дел, то в 2021 году - уже 495. Значительно увеличилось количество споров, поступающих в отделения МКАС, которые образованы уже 22 в регионах страны. Так, если в 2020 году в отделения поступило 123 дела, то в 2021 году - 173 дела", - рассказал Чубаров.

Он добавил, что таким образом превышены показатели многих ведущих мировых арбитражных центров, включая Лондонский международный арбитражный суд и Арбитражный суд Торговой палаты Стокгольма.

О МКАС

МКАС разрешает коммерческие споры международного характера и осуществляет свою деятельность в соответствии с законом РФ "О международном коммерческом арбитраже". Является членом Международной федерации коммерческих арбитражных институтов.