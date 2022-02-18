Новая Зеландия откроет бескарантинный въезд для граждан Науру, Тувалу, Американского Самоа

СИДНЕЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Новая Зеландия разрешит бескарантинный въезд на свою территорию гражданам Науру, Тувалу и Американского Самоа. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра иностранных дел Аупито Уиллиам Сио.

В заявлении Сио, опубликованном на сайте правительства страны, указано что с 28 февраля владельцы новозеландских виз из Науру, Тувалу и Американского Самоа "смогут въехать в Новую Зеландию без [обязательного карантина] в государственном центре или самоизоляции после прибытия". "Первоначально границы будут открыты для людей, имеющих право проживать в Новой Зеландии, и для тех, кто имеет разрешение на въезд. Тестирование перед отъездом не требуется, но те, кто не являются гражданами Новой Зеландии, должны быть вакцинированы", - указано в документе.

Также отмечается, что при пересечении территории любого государства, где выявлены случаи заражения коронавирусом, граждане указанных стран теряют право на бескарантинный въезд, и к ним в Новой Зеландии будут применяться требования об обязательном карантине в государственном изоляторе.

Ранее новозеландские власти разрешили въезжать на свою территорию без карантина гражданам Островов Кука, Ниуэ, Самоа, Токелау и Вануату. "Распространение этого [разрешения] на граждан Науру, Тувалу и Американского Самоа станет является важным шагом в восстановлении связей с нашими соседями по региону и принесет значительные социальные и экономические выгоды странам", - заключил Сио.

С марта 2020 года въезд иностранцев в Новую Зеландию существенно ограничен из-за пандемии. Прибывающие в страну граждане других стран должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, а после прибытия провести 14 дней в карантине. Покинуть изоляцию они могут только после трехкратного тестирования на COVID-19, приводящегося на 3, 12 и 14 день карантина, и получения отрицательных результатов всех тестов.

По данным новозеландского Минздрава, к 18 февраля 2022 года в стране были выявлены 26 935 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 16 470 заболевших, умерли 53.