Участие в лаборатории стартапов дальневосточной кухни смогут принять люди с 14 лет

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Лаборатория стартапов дальневосточной кухни, где начинающие предприниматели, работающие с локальными дальневосточными продуктами, могут получить поддержку опытных рестораторов, расширила возрастные рамки. В ней могут участвовать жители Дальнего Востока с 14 лет, ранее заявки принимались только от совершеннолетних дальневосточников, сообщила ТАСС автор идеи проекта "Лаборатория молодежных стартапов дальневосточной кухни Pacific Russia Food Lab" Татьяна Заречнева.

"После запуска конкурса гастро-стартапов для молодежи от 18 до 35 лет в декабре 2021 года организаторам лаборатории стали приходить запросы от более юных гастроэнтузиастов, которые тоже хотели заявить о себе. Поэтому было принято решение расширить возрастные рамки. Теперь к участию приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет с идеей гастро-стартапа или уже работающим микробизнесом, которому нужна помощь в развитии", - разъяснила Заречнева.

Она добавила, что прием заявок продлили до 15 марта. Площадка для формирования будущих предпринимателей сменила формат с конкурса на фуд-инкубатор. Мероприятие состоится 26 марта для дальневосточников, реализующих проекты в области фастфуда, производства гастросувениров и организации гастрономических развлечений с использованием локальных продуктов. Самые перспективные проекты получат менторскую поддержку от ведущих экспертов отрасли и бесплатные торговые места на фудкорте городского праздника "МидияСаммит" и гастроулице VladiFoodStreet во Владивостоке.

Изначально предполагалось, что поддержку в развитии от наставников получат не более десяти гастрономических проектов. И не более пяти предпринимателей выйдут на торговые площадки, по итогам второго этапа работы лаборатории. Теперь через гастрономический инкубатор смогут пройти до 30 проектов, а бесплатные торговые места для тестирования продукта при поддержке организаторов и центра "Мой бизнес" получат до десяти наиболее готовых к выходу на рынок стартапов.

Для граждан, которые интересуются гастрономией, но не планируют открывать бизнес, Pacific Russia Food Lab в марте проведет открытый форум гастростартапов.

Проект "Лаборатория молодежных гастростартапов" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. В 2021 году гранты получили некоммерческие организации 74 субъектов России, общая сумма составила 1,5 млрд рублей.