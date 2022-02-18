СМИ: Лондон может вступить в Транстихоокеанское партнерство в 2023 году

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Страны - члены Транстихоокеанского партнерства (ТТП) успешно продвигают переговоры с Великобританией, которая в результате в 2023 году сможет присоединиться к этому экономическому сообществу. К настоящему времени завершены консультации по проблемам совместимости правил электронной торговли и прав на интеллектуальную собственность, стороны приступают к обсуждению договоренностей о таможенных пошлинах, сообщила в пятницу ведущая японская деловая газета Nikkei.

Переговоры о пошлинах, по ее данным, не вызовут сложных проблем, поскольку Лондон уже имеет соглашения о свободной торговле с Японией и Австралией, ключевыми странами - членами ТТП. В результате ожидается, что договоренность о присоединении Великобритании к партнерству будет достигнута на рабочем уровне уже в нынешнем году. Затем она должна быть ратифицирована всеми странами-членами.

После успешного завершения переговоров Великобритания станет первой страной, которая присоединится к ТТП после его формирования, и его первым членом за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона. Выработанные на этих консультациях крайне жесткие критерии присоединения к партнерству, отмечает Nikkei, могут быть использованы и на переговорах с КНР и Тайванем, которые также выражают намерение вступить в это сообщество.

Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о ТТП предполагает создание преференциальных торговых отношений между 11 странами Тихоокеанского региона - Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Чили и Японией. Изначально в соглашении, подписанном в 2016 году, участвовали США, однако при президенте Дональде Трампе Вашингтон вышел из ТТП. Это решение поставило под угрозу существование партнерства, но лидеры остальных стран-участниц внесли изменения в текст соглашения в 2019 году и продолжили его реализацию без Соединенных Штатов.

Сейчас 13% ВВП планеты приходятся на страны этого объединения, в которых проживают около 500 млн человек. Великобритания подала заявку на вступление в ТТП 1 февраля 2021 года.