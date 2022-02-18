В Подмосковье увеличили производство оборудования и продукции для ПЦР-исследований

МОСКВА, 18 февраля./ТАСС/. Производство оборудования и продукции для ПЦР-исследований увеличили в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"В подмосковном наукограде Протвино компания "ДНК-Технология" ввела в эксплуатацию научно-производственное здание, за счет которого предприятие расширит производство автоматизированных дозирующих станций ДТстрим. Станции позволят автоматизировать лабораторные процессы, связанные с выделением ДНК, РНК и подготовкой к ПЦР-диагностике", - говорится в сообщении.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, ПЦР-тестирование - один из наиболее распространенных методов выявления коронавирусной инфекции.

"Поэтому проект компании "ДНК-Технология", в рамках которого будет производиться оборудование и продукция для проведения молекулярно-генетических исследований методом ПЦР, сегодня чрезвычайно актуален и востребован. Инвестиции в реализацию проекта превысили 70 млн рублей, на предприятии создано 35 новых рабочих мест", - сказала она.

Компания "НПО ДНК-Технология" является единственным отечественным производителем полного технологического цикла - от научных разработок до оснащения и сопровождения медицинских лабораторий оборудованием и наборами реагентов для выполнения ПЦР исследований. Компания входит в перечень системообразующих предприятий Минпромторга России.

В связи с пандемией коронавируса произошло резкое увеличение спроса на производимую предприятием продукцию как на отечественном, так и на зарубежных рынках. Как следствие, в 2020-2021 годах ежегодный объем производимой компанией "ДНК-Технология" продукции вырос в 3 раза, количество сотрудников увеличилось на 30%. Сейчас компания рассматривает возможность для дальнейшего расширения производственных мощностей.