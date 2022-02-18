МАГАТЭ даст оценку безопасности очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" перед ее сбросом в океан

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) даст итоговую оценку безопасности очищенной воды с АЭС" Фукусима-1" до того, как та будет сброшена в океан. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении МАГАТЭ по итогам первой поездки в Японию новой оперативной группы агентства, собранной специально для оценки ситуации со сбросом воды со станции.

В МАГАТЭ подчеркнули, что в новую опергруппу, посетившую Японию, входят специалисты из 11 стран, включая Россию. Эта опергруппа проведет еще несколько проверок в текущем и будущем годах, а сама очищенная вода с АЭС "Фукусима-1", готовящаяся к сбросу, пройдет независимую проверку в лабораториях в Австрии и Монако. "Как научная и техническая организация, мы будем соблюдать полную прозрачность и независимость в ходе нашей проверки и при составлении отчетов. Мир постоянно будет в курсе того, что происходит", - подчеркивается в заявлении по итогам первой поездки в Японии новой опергруппы МАГАТЭ.

МАГАТЭ в 2022-2023 годах направит дополнительные миссии в Японию для оценки безопасности сброса воды с АЭС "Фукусима-1".