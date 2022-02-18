Минздрав Казахстана рассчитывает на выпуск "Спутник Лайт" на Карагандинском фармкомплексе

НУР-СУЛТАН, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Казахстана рассчитывает, что на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК) в ближайшее время начнется выпуск российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщил в пятницу на брифинге председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава республики Бауыржан Байсеркин.

"У КФК есть планы по выпуску "Спутник Лайт" из субстанции, которая будет поступать из РФ. Мы данную вакцину уже зарегистрировали. Вопросы по разрешительным документам для КФК уже практические решены. Идут производственные процессы по организации выпуска этой вакцины. Мы надеемся, что в ближайшее время "Спутник Лайт" на Карагандинском фармкомплексе будет выпускаться. Каких-либо непреодолимых вопросов нет", - сказал он.

5 июля 2021 года Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Министерство здравоохранения Казахстана зарегистрировало однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт". 11 января нынешнего года Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку в Казахстан 150 тыс. доз данного препарата.