Заявка на транзит российского газа через Украину снизилась до уровня января

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Заявка на транзит российского газа через территорию Украины снизилась до уровня середины января и на сегодня составляет 49,2 млн куб м, следует из данных компании "Оператор ГТС Украины".

Транзит газа через Украину снижается в последние несколько дней, после того как его объем достиг 69,1 млн куб. м 15 февраля.

Прямая прокачка газа "Газпрома" в направлении Германии по трубопроводу "Ямал - Европа" по-прежнему остановлена. Российский холдинг прекратил прокачку газа в Европу по "Ямалу - Европе" в прямом направлении 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

Вместе с этим цена мартовского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов утром снизилась на 4% - до $844,4 за 1 тыс. куб. м.

Ранее "Газпром" сообщал, что с начала года снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 35,5% (на 9,8 млрд куб. м) - до 17,9 млрд куб. м. Однако, как следует из данных холдинга, среднесуточный экспорт газа "Газпрома" в феврале растет почти на 18% по сравнению с показателями января.