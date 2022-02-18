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"Аэрофлот" запустит рейсы из Красноярска в Якутию

Рейсы будут выполняться с 30 мая четыре раза в неделю

КРАСНОЯРСК, 18 февраля. /ТАСС/. "Аэрофлот" запустит с конца мая 2022 года новые рейсы из аэропорта Красноярска, где расположен хаб авиакомпании, в столицу Якутии - Якутск. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба компании.

В мае прошлого года "Аэрофлот" открыл в Красноярске второй после московского Шереметьево международный авиационный хаб.

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на новые прямые регулярные рейсы из Красноярска в Якутск. Рейсы будут выполняться с 30 мая четыре раза в неделю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вылеты планируются по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Перевозка пассажиров будет осуществляться среднемагистральными самолетами Boeing 737-800.

Аэропорт Красноярск (Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м. Аэропорту присвоено имя тенора, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. Под оперативным управлением красноярского аэропорта находится аэропорт Черемшанка.

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РоссияЯкутияКрасноярский край
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